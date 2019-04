Autonomia, Zaia: «quella del Veneto non è anticostituzionale»

Condividi

Il presidente della regione Veneto Luca Zaia si è detto «assolutamente positivo» rispetto alla relazione del ministro dell’Economia Giovanni Tria: «la proceduta dell’autonomia è avviata, si può e si deve andare avanti». Quanto ai temi di costituzionalità, precisa, «sono già stati affrontati, con autorevolissimi costituzionalisti che dicono che siamo in linea con la Carta fondamentale. Ora il vero tema è portare avanti il lavoro. Solo così si affrontano le ultime limature».

Per Zaia, «si tratta di fare come sostenne Michelangelo per la Pietà: togliere tutto il marmo che c’è in più e alla fine verrà fuori l’opera, ma bisogna che qualcuno cominci a scalpellare. Con le sue dichiarazioni, Tria ha dimostrato di voler fare così, quindi ben vengano questo approccio e questo metodo di lavoro». (a.mat.)

