Imprenditori veneti contro il governo: «aumento Iva? Da imbecilli»

Gli imprenditori del Veneto bocciano il governo Lega-M5S e in particolare l’aumento dell’Iva prospettato dal ministro dell’Economia Giovanni Tria. Come riporta La Tribuna, in occasione della tavola rotonda “Il genio e l’impresa” ospitata nella sede di Assindustria Venetocentro, Martino Zanetti, presidente del gruppo Hausbrandt (in foto), ha attaccato duramente un eventuale rincaro delle tasse: «pensare di aumentare ancora l’Iva è da imbecilli – ha detto – un Paese sano, se è realmente tale, fa il contrario e dimezza i propri guadagni sulle persone». (t.d.b.)

(Ph. Imagoeconomica)