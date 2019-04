Bilancio, Regione Veneto vara modifiche per 1 milione

Condividi

La giunta Regionale ha approvato il disegno di legge che apporta al bilancio di previsione 2019-2021 la prima variazione generale. La variazione degli stanziamenti è stata ritenuta opportuna al fine di garantire tempestivamente 1.250.000 euro che andranno impiegati per dare una risposta immediata in diversi ambiti delle politiche regionali. Ne dà notizia il vicepresidente della Regione e assessore al bilancio. «Dopo l’approvazione a dicembre del bilancio di previsione – sottolinea il vicepresidente Gianluca Forcolin (in foto) – da subito abbiamo voluto approvare questa prima variazione. Un importante segnale perché rappresenta una risposta rapida, attenta e concreta ai fruitori, siano essi associazioni piuttosto che imprese, enti locali, beneficiari delle politiche sociali o il mondo della scuola».

Gli importi resi disponibili permetteranno di soddisfare esigenze: per euro 100.000 in ambito sociale, per progetti contro la violenza sulle donne; per euro 200.000 a beneficio delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare quelli legati alle vie d’acqua;per euro 300.000 nell’ambito legato alla cultura; per euro 150.000 a beneficio di enti locali per la gestione associata di funzioni; per euro 500.000 a sostegno del diritto allo studio con il Buono Scuola.

Contemporaneamente, con l’approvazione sono state stabilite anche alcune variazioni compensative all’interno del bilancio. Grazie ad esse si potranno dedicare al trasporto ferroviario 3 milioni 500 mila euro e 1 milione 900 mila al mercato del lavoro, inoltre si è provveduto a dare risposta ad alcune prescrizioni formulate dal Governo in sede di approvazione del bilancio regionale. «Il prossimo passo – conclude il vicepresidente Forcolin – sarà quello di approvare il rendiconto 2018, dopodiché andremo in parifica e nel mese di giugno disporremo già dell’assestamento di bilancio; assolutamente nei tempi previsti come è consuetudine negli ultimi anni, segno del buon governo regionale». (t.d.b.)

(ph: Regione Veneto)