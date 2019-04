Carburanti, prezzi ancora su: benzina a 2 euro in autostrada

Condividi

Linkedin email

Non si arresta la corsa al rincaro dei carburanti. Come evidenzia l’Osservatorio carburanti del Mise, alla vigilia del ponte del 25 aprile i prezzi sulle autostrade arrivano anche a superare i 2 euro al litro per la benzina. Colpa anche dell’inasprimento delle sanzioni Usa all’Iran e delle tensioni in Libia. I prodotti petroliferi nel Mediterraneo – segnala il Quotidiano energia – segnano un nuovo rialzo e le compagnie si muovono di conseguenza.

In particolare, il prezzo medio nazionale in modalità self della benzina è pari a 1,618 euro al litro, con i diversi marchi che vanno da 1,618 a 1,633 euro al litro (no-logo a 1,598). Il prezzo medio del diesel è 1,508 euro al litro, con le compagnie che passano da 1,509 a 1,518 euro al litro (no-logo a 1,486).

Quanto al servito, per la verde il prezzo medio è di 1,750 euro al litro, con gli impianti delle compagnie che vanno da 1,721 a 1,820 euro al litro (no-logo a 1,643), mentre per il diesel la media è 1,643 euro al litro, con i punti vendita delle compagnie tra 1,628 a 1,725 euro al litro (no-logo a 1,531). Il Gpl, infine, va da 0,637 a 0,663 euro al litro (no-logo a 0,632).

Fonte: Repubblica

(Ph. Shutterstock)