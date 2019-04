Enpa Thiene-Schio: «colombe lanciate a matrimoni e abbandonate»

Condividi

Linkedin email

L’Enpa di Thiene-Schio invita a non liberare colombe in occasione delle feste pasquali o di altre celebrazioni quali matrimoni e annuncia querele. «Il Nucleo Guardie Zoofile ENPA di Vicenza – si legge in una nota pubblicata sulla loro pagina Facebook – ha ricevuto negli ultimi giorni varie segnalazioni circostanziate sul lancio di colombe bianche durante riti religiosi a Schio, Malo e altri comuni della zona. Le Guardie Zoofile venute a conoscenza dei fatti hanno dovuto predisporre delle denunce in carico alle persone che a vario titolo hanno effettuato il lancio di questi animali. Le colombe bianche vengono acquistate per essere liberate durante riti religiosi, compleanni ecc. la correttezza prevede che questi animali provengano da allevatori professionisti, che si occupano di addestrare questi uccelli a far ritorno alla colombaia a fine spettacolo».

«Questo dalle testimonianze non è successo, il fai da te, anche in questi casi costa meno, per cui si acquistano le colombe anche online, vengono lanciate in aria senza tenere conto che questi animali nati e cresciuti in cattività non possono essere liberati in ambiente in quanto, in primis subiscono un grave trauma e successivamente non avendo nessuna conoscenza dell’ambiente circostante andranno incontro quasi certamente a morte per inedia, predazione o altro – continua la nota – . Non secondario il fatto che nell’ordinamento Italiano esiste il “divieto di abbandono di animali”, i cittadini che non rispettano questo divieto se denunciati, vengono puniti con un articolo del codice penale il 727CPP, nei Comuni di Schio e Malo tra la domenica delle Palme e quella di Pasqua, in due distinte cerimonie religiose è emerso che poco meno di una decina di questi animali sono stati abbandonati; di conseguenza nei prossimi giorni verranno depositate alla Procura della Repubblica di Vicenza denunce in carico ai cittadini che si sono resi responsabili di questi fatti».

«Le segnalazioni arrivate presso la sede ENPA di Thiene/Schio e via social e la mobilitazione di molti cittadini hanno permesso all’associazione di recuperare alcuni di questi animali che vagavano dispersi, l’ultima colomba trovata un po’ “spennacchiata” probabilmente sfuggita da un tentativo di predazione, è stata rintracciata il 22 aprile da una Guardia Zoofila nella piazzetta di fronte al Duomo nel centro di Schio. L’animale oramai allo stremo era incapace di alzarsi in volo e si è lasciato catturare, altre due sono state recuperate poco lontano ed ora almeno queste sono al sicuro in idonee strutture. Renzo Rizzi Capo Nucleo delle Guardie ha dichiarato: “nulla contro le tradizioni se queste rispettano le leggi e i regolamenti che tutelano gli animali, in questi casi non è stato così, da ora in avanti vigileremo perché fatti analoghi non si ripetano. Un grazie alla prontezza di intervento dei volontari della sezione ENPA di Thiene/Schio – conclude la nota – che hanno messo in salvo alcune colombe oramai allo stremo, e ancora un ringraziamento ai cittadini che sempre più spesso segnalano soprusi nei confronti di animali». (t.d.b.)

(ph: Shutterstock – Shipilov 7777)