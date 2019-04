Condividi

Per contrastare il calo dei matrimoni la Lega starebbe pensando a un bonus nozze per coppie under 35, ma solo per chi decide si sposarsi in chiesa. La proposta, con primo firmatario Domenico Furgiuele assieme ad altri 50 deputati, prevede una detrazione del 20% per le spese legate al matrimonio. Ulteriori vincoli sono l’Isee che non deve superare i 23 mila euro, la cittadinanza italiana degli sposi da almeno 10 anni. Le nozze, infine, devono essere celebrate in Italia. (t.d.b.)

(Fonte: Fanpage)