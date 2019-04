Pfas, Regione a nuova proprietà Miteni: «garantire bonifica e prevenzione»

Condividi

L’avvocato Ezio Zanon, coordinatore dell’Avvocatura regionale, ha invitato la proprietà dell’azienda subentrante alla Miteni spa – che sta acquisendo dal fallimento la gestione degli stabilimenti – a garantire “l’applicazione incondizionata” di tutte le misure di prevenzione contro ogni possibile ulteriore contaminazione della falda. Nella lettera, indirizzata anche a Procura e Prefetto di Vicenza, giudice delegato per il fallimento di Miteni spa, oltre a Provincia di Vicenza, Comune di Trissino e Arpav, la Regione sollecita inoltre l’azienda nella gestione di tutte le misure già in essere e della loro implementazione secondo le determinazioni impartite negli ultimi mesi. Palazzo Balbi invita inoltre le amministrazioni pubbliche a proseguire nella vigilanza anche nei confronti dell’azienda subentrante, a sua volta sollecitata a far conoscere quanto prima alla Regione tutte le modalità operative con cui intende procedere relativamente alle prescrizioni di sicurezza.

Pur apprezzando la disponibilità dimostrata dalla proprietà di Miteni spa a sostenere con un proprio intervento finanziario l’attività di prevenzione – informa la nota della Regione -, l’Avvocatura ha fatto presente che l’impegno finanziario e la sua durata non sono adeguati rispetto ai tempi del fallimento e al completamento delle operazioni di approvazione di un progetto di bonifica, ritenendo perciò di “primaria importanza” che tale impegno possa durare 5 anni, sia per l’apporto finanziario sia per la connessa garanzia fideiussoria proposta dalla proprietà per sostenere le spese a garanzia del funzionamento della barriera idraulica. Nella lettera, si sottolinea l’opportunità che la garanzia fideiussoria venga rilasciata a favore della Regione Veneto, della Provincia di Vicenza e del Comune di Trissino, con clausola “a prima richiesta” a favore della Regione. Questo al fine di garantire appieno il finanziamento delle opere di sicurezza in corso e di quelle future. (r.a.)