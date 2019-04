Vicomix: fumetti, cosplay e videogames in fiera a Vicenza

Condividi

Apre i battenti oggi la 5^ edizione di Vicomix, la fiera del fumetto, del cosplay e multimedia di Vicenza. La mostra mercato rivolta interamente al fantastico mondo dei fumetti, manga, anime, modellini, action figures, videogiochi, retrogames, giochi, giochi da tavolo, miniature, tornei di carte collezionabili, giochi di ruolo, torna oggi e domani alla Fiera di Vicenza con associazioni culturali, autori, mostre, youtuber e un programma ricco di appuntamenti e di ospiti da non perdere.

Gli autori emergenti avranno l’occasione di presentare la propria cartella lavori, per consigli e indicazioni da parte di editori, ed esperti in comunicazione come It Comics e Dada Editore, mentre la “Self Area” ospita disegnatori, illustratori, scrittori ed editori indipendenti. Il circuito Fiere del Fumetto inaugura L’Artis Alley Projet, uno spazio libero e gratuito a disposizione di disegnatori, illustratori, coloristi affermati e non, senza escludere le piccole case editrici, da sempre bacino di nuovi e interessanti talenti. Durante la giornata di oggi sarà ospite il Gruppo80 con i pupazzi Uan, Four, Five e tanti altri per un incredibile show sul palco. Allo show si aggiunge il doppiatore Luigi Rosa, voce di Cristal il cigno dell’anime I Cavalieri dello Zodiaco, Gaara di Naruto e Monkey D. Rufy di One Piece. Domani, alle ore 17, va in scena lo show acustico di Giorgio Vanni, il re delle sigle dei cartoni animati di Italia 1, da Dragon Ball, a My Hero Academia, da Lupin III, a Rossana, Detective Conan, Pokemon e tantissimi altri successi. Oggi e domani, le star del momento di Youtube incontrano il pubblico dell’evento. Oggi saranno presenti Matioski, Victorlazlo88, Svet, Rob McQuack, Giacomo Buzzoni, Maso e Amedeo Preziosi. Domenica è il turno de iPantellas, mentre LaSabriGamer e i DinsiemE sono presenti per tutto il weekend.

La Gameplay Arena regala sfide mozzafiato con i migliori videogiochi su console PS4, PS3, Nintendo Switch e Wii U, tra cui FIFA19, Tekken 7, Call of Duty, Mario Kart 8 Deluxe, Rocket League e tanti altri. Vicomix ospita inoltre l’area steampunk e l’Antique laboratory cosplay, che propone workshop ed esposizioni costumi, ed elementi scenici. Ancora, sono presenti aree ludiche per gli appassionati di modellismo Gunpla, con workshop ed esposizioni in collaborazione con La Gilda di Kat e Gundam Builders Veneto; tornei di carte Force of Will e Dragon Ball Super a cura di Game Trade Distribuzione e di Key Forge grazie a ‘I Giochi di Simone’, giochi da tavolo con Cosplayou by Cranio Creation, wargames, boardgames e role playing games grazie alle maggiori associazioni venete. Molto ricca la sezione videogames, cabinati e flipper originali da sala giochi anni ’80 per gli amanti del retrogaming, in collaborazione con Arcade Story. In programma, tornei e concorsi a premio, dedicati al videogioco musicale Just Dance 2019 e ad altri videogames come Overwatch, Hearstone, League of Legendes, Minecraft e Fortnite.

Uno spazio importante è riservato alla musica k-pop con ospiti, live, dance crew e un contest dance, in programma oggi pomeriggio. Tra i protagonisti indiscussi di Vicomix, ci sono i cosplayer, che si sfideranno per vincere fantastici premi e la possibilità di accedere alla finale della Cosplay Synergy Italia, la gara evento del circuito Fiere del Fumetto, che mette in palio uno stupendo viaggio, per due persone, comprensivo di soggiorno e abbonamento all’MCM London Comic Con. Saranno presenti i fotografi dell’associazione AIFA con set fotografici professionali per scattare tantissime foto a tutti i cosplayer presenti. Infine, Vicomix ospita la tappa veneta delle Olimpiadi Robotiche, organizzate in collaborazione con il Makerslab di Forlì: alcuni istituti scolastici veneti si sfidano con robot costruiti da studenti ed insegnanti in varie tipologie di gare, come robot-calcio, robot-sumo, labirinto e line-follower. Maggiori informazioni su Fieredelfumetto.it.