Calcio, sindaci vicentini e militari Usa si sfidano a Montegalda

Una partita di calcio per suggellare l’amicizia tra due comunità, quella italiana e quella americana. Domenica mattina alle 9.15, negli Impianti Sportivi di via Valsolda a Montegalda, dopo gli inni nazionali, avrà luogo la Prima Coppa dell’Alleanza. Da una parte i sindaci vicentini e dall’altra una rappresentativa del Comando U.S. Army Garrison Italy della Caserma Ederle di Vicenza.

Oltre alle due compagini in campo, saranno presenti il presidente del consiglio Regionale Roberto Ciambetti, l’assessore regionale Elena Donazzan, il presidente della Provincia e sindaco di Vicenza Francesco Rucco (due invece gli assessori di Vicenza in campo Celebron e Giovine). I comuni presenti oltre a Vicenza saranno Altavilla, Arcugnano, Barbarano Mossano, Bolzano Vic.no, Caldogno, Camisano Vic.no, Castegnero, Costabissara, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Longare, Mestrino, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Monticello Conte Otto, Nanto, Torri di Q.lo, Quinto Vicentino e Veggiano

Durante la manifestazione verrà presentata e sarà possibile sostenere l’attività di Team for Children Vicenza. Saranno inoltre in vendita le magliette realizzate dalla camminatrice seriale Jesusleny Gomes in occasione della 24h del Cammino Fogazzaro per sostenere la Montagna Veneta.

