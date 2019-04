Cannabis Expo a Milano, Meloni: «vietare ignobile propaganda»

Condividi

Dal 3 al 5 maggio a Milano si terrà l’International Cannabis Expo, la fiera giunta alla sua terza edizione, che ha l’obiettivo «di sensibilizzare il pubblico sul delicato e sempre più attuale tema della cannabis, sotto tutti i punti di vista». Ci saranno 150 espositori da tutto il mondo che si occupano di coltivazione, cannabis light, tessuti, cosmetici, alimenti e bevande. Milano, da giorni, è tappezzata di manifesti che raffigurano una grande foglia di cannabis e la scritta “Io non sono una droga”.

Ma il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, non ci sta e su Facebook lancia un appello al ministro dell’Interno Matteo Salvini e al Comune di Milano: «bloccate immediatamente l’evento che viene pubblicizzato con un messaggio devastante. Bisogna fermare subito questa manifestazione e bloccare questa ignobile propaganda della droga libera».

All’appello si aggiunge anche la capogruppo di Fi alla Camera, Mariastella Gelmini. «A Milano, una delle città dove si consuma e si spaccia più droga in Europa, servono educazione, informazione, prevenzione. Non certo l’apologia di uno tra gli stupefacenti arcinoti tra i giovani per essere la prima tappa nelle tossicodipendenze. Se della canapa si possa fare o meno un utilizzo terapeutico, diverso da quello, assai pericoloso, come droga rivolta soprattutto ai giovani, saranno i medici a dirlo. Certo non gli organizzatori dell’Hemp Fest. Siamo chiamati a un gesto di responsabilità: il Festival della cannabis deve essere vietato». (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: Facebook 4.20 Hemp Fest)