Ciao Darwin, spunta un’altra concorrente infortunata

Gabriele Marchetti non sarebbe l’unica vittima del gioco dei rulli di Ciao Darwin (clicca qui per leggere). Ora spunta anche un’altra concorrente, Deborah Bianchi, che ha rivelato sul proprio profilo Instagram di essersi fratturata un piede durante quello che viene chiamato Genodrome durante la prima puntata dell’ottava stagione del programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis.

Con una nota, Mediaset fa sapere di «aver preso contatti formali nei giorni scorsi con la famiglia del concorrente infortunato nel corso delle riprese della trasmissione. Oltre a manifestare vicinanza umana e rammarico per l’accaduto, Canale 5, Paolo Bonolis e Sdl2005 hanno chiesto informazioni esatte sulle condizioni del congiunto, al di là dei sommari resoconti di stampa, e si sono messe a disposizione per tutto quanto si rendesse necessario. È stato inoltre comunicato alla famiglia di aver già attivato la polizza assicurativa a copertura dell’infortunio».

Questa sera Ciao Darwin non andrà in onda ma lo stop non avrebbe nulla a che fare con l’infortunio del concorrente. «Canale 5 – spiega sempre la nota – ha deciso di evitare la messa in onda del 26 aprile, in pieno periodo festivo, per non privare i telespettatori del loro programma preferito del venerdì sera». Intanto Marchetti rimane ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Umberto I di Roma con lo schiacciamento di due vertebre e una lesione al midollo. Sarebbe stato operato e, secondo quanto ha riferito un parente, sarebbe in condizioni gravi ma non disperate, con qualche speranza di ripresa in futuro. (a.mat.)

