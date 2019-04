Rider contro i vip milanesi: blacklist di chi non dà mai la mancia

Condividi

Rider milanesi in rivolta contro i vip con il “braccino corto”. Un collettivo di fattorini precari ha pubblicato sulla pagina Facebook “Deliverance Milano” una blacklist « di tutte le star e vip che regolarmente ordinano con le App e non lasciano la mancia a nessun fattorino, nemmeno in caso di pioggia». Nel mirino sono finiti cantanti, influencer, calciatori, attori, musicisti e dj di fama.

«Ricordatevi sempre una cosa clienti – scrivono i rider – entriamo nelle vostre case, vi portiamo il cibo e qualsiasi altra cosa vogliate, praticamente a tutte le ore del giorno, siamo in strada sotto la pioggia battente o sotto il sole cocente, senza assicurazione. Sappiamo tutto di voi. Sappiamo cosa mangiate, dove abitate che abitudini avete. E come lo sappiamo noi, lo sanno anche le aziende del delivery. Queste piattaforme come sfruttano noi lavoratori senza farsi alcuno scrupolo, sfruttano anche voi, speculando e vendendo i vostri dati».

Nella lista nera sono finiti Teo Mammucari, Fedez e Chiara Ferragni, Andrea Musacco, Cristian Abbiati, Paolo Cannavaro, David Moss, Danilo D’Ambrosio, Noyz Narcos, Marracash, Salvatore Aranzulla, Alessandro Gentile, Leonardo Bonucci, Fabio Rovazzi, Mauro Icardi e Wanda Nara, Matteo Sarzana, Gianluca Cocco, Matteo Pichi, Gonzalo Higuain, Philippe Mexes, Clementino, Rocco Hunt e Platinette. L’elenco «verrà aggiornato in tempo reale e reso pubblico ogni qualvolta lo riterremo necessario. Invitiamo tutti i nostri colleghi a mandarci altre segnalazioni».

