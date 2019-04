Avengers Endgame, spoilera il finale: picchiato a sangue

Condividi

E’ uscito da un cinema di Hong Kong ed ha spoilerato a gran voce il finale dell’attesissimo film Avengers: Endgame a chi era in fila per comprare il biglietto. Così è stato picchiato a sangue da un gruppo di persone lì presenti. E’ successo in una sala cinematografica di Causeway Bay. A riprendere la notizia, circolata ampiamente sui social con tanto di foto dello spoileratore a terra sanguinante, AsiaOne. (a.mat.)