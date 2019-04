Europee, Calenda: «giudicate candidati come in colloquio di lavoro»

Condividi

Carlo Calenda ha deciso di puntare su lavoro e sull’economia per promuovere la candidatura a Bruxelles nel Nord Est. In particolare, come riporta il Corriere del Veneto a pagina 8, sulla nostra regione, ha dichiarato: «è profondamente seria, ha fondato la sua prosperità sul lavoro, sulla fatica e sulla produzione, ed è la risposta che ho cercato di dare io al governo, al di là delle appartenenze partitiche. Il Veneto crede nell’Europa, ne è parte da sempre». Sui candidati nelle liste per le elezioni europee nella circoscrizione veneta, invece ha detto: «guardare le persone e i loro comportamenti, giudicare i candidati come giudicherebbero un dipendente che vogliono assumere o uno studente».

Calenda ha concluso il suo discorso con un affondo alla Lega, mettendo in contrapposizione il presidente del Veneto Luca Zaia e il ministro dell’Interno Matteo Salvini. «Il primo è una persona seria, anche il suo discorso il 25 aprile lo era. Il secondo è un irresponsabile, che alimenta l’idea di spaccare l’Europa sapendo che l’Italia rimarrà sotto le macerie. Siamo tra i fondatori dell’Europa, non ci porterà via i nostri valori». (a.mat.)

