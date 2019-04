Verona, minaccia di avere bomba: «scusate, avevo bevuto troppo»

Condividi

Paura mercoledì sera a Verona per un allarme attentato. Un passeggero di un autobus di linea, in stato confusionale, ha iniziato a inveire contro i passeggeri, urlando «ho una bomba nella borsa». A dare l’allarme – riporta l’Arena – è stato l’autista del mezzo, che ha allertato Atv e i carabinieri. Giunti sul posto, i militari hanno perquisito l’uomo, originario dello Sri Lanka, ma all’interno della borsa, fortunatamente, non c’era nessun ordigno.

Ieri il giudice Cristina Carrara ha convalidato l’arresto e la custodia cautelare fino al giorno del processo, previsto per l’8 maggio. L’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere dichiarando però di aver bevuto troppo e scusandosi per quanto successo. In udienza è emerso che direttamente, l’uomo non aveva minacciato nessuno. (a.mat.)