Italia, pagella di S&P: «governo e banche fortemente deteriorate»

Condividi

Linkedin email

S&P ha reso noto il rating dell’Italia: invariato a BBB e outlook negativo con «rischi per la posizione di bilancio in aumento». Secondo l’agenzia di rating il pil 2019 è previsto espandersi solo dello 0,1% mentre il debito pubblico è in rialzo. Quello privato invece sta calando. Il deficit italiano nel 2019 si attesterà al 2,6% del pil contro il 2,4 stimato dal governo. S&P segnala per l’Italia un «un forte deterioramento delle condizioni finanziarie esterne del governo e delle banche italiane». Inoltre «inversioni nelle riforme e una domanda esterna volatile hanno spinto l’economia dell’Italia nella recessione». Standard and Poor’s vede nella «grande economia sommersa non tassata, in particolare al Sud» una delle «vulnerabilità macroeconomiche dell’Italia».

Infine l’agenzia di rating commenta Quota 100 e reddito di cittadinanza che «abbasseranno ulteriormente la partecipazione al lavoro, pesando sull’occupazione, sulla crescita e sulle finanze pubbliche». Anche «i continui cambiamenti politici indeboliscono il rating: l’attuazione di misure politiche che annullano o compromettono le precedenti riforme strutturali o ampliano ulteriormente il deficit di bilancio, indeboliscono la fiducia degli investitori». Non manca un riferimento alla flat tax: il governo ha adottato alcune misure fiscali favorevoli agli investimenti, come la riduzione della pressione fiscale sui singoli imprenditori, artigiani e lavoratori autonomi (imposta flat) e incoraggia anche il reinvestimento dei profitti delle imprese tuttavia, «il livello di investimento complessivo rimane relativamente basso». (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: shutterstock)