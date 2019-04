Parma, Procura contro sindaco: «no al riconoscimento figli per gay»

Condividi

Il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, con un post su Facebook rende noto che «la procura di Parma ha annunciato ricorso contro il nostro riconoscimento di quattro bambini da parte di coppie dello stesso sesso. Donne che si amano con semplicità, e che al mondo chiedono soltanto di poter amare, curare e crescere i loro bambini. Rispetto le idee e le opinioni di tutti, ma sui diritti è necessario essere coraggiosi e andare avanti».

«Se la politica nazionale non ha coraggio e anzi spesso fomenta odio su questi temi, creando leggi che lasciano lacunose ed interpretabili, sta ancora una volta ai sindaci porsi come frontiera dei diritti dei propri cittadini – continua -. In Italia sono stati fatti decine di riconoscimenti in questi anni, ma evidentemente un confronto in punta

di legge doveva vedere Parma come la prima città a dover difendere un diritto. Lo faremo ancora una volta perché Parma era, è e resterà la Città dei diritti», conclude il sindaco. (a.mat.)

