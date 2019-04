S. Bonifacio (Vr), bimbo fugge scalzo e in pigiama da studio medico

Condividi

A soli 6 anni è riuscito a fuggire, scalzo e in pigiama, da uno studio medico di San Bonifacio, in provincia di Verona. Il bimbo, come riporta l’Arena, è stato notato lungo la carreggiata da alcuni automobilisti che hanno subito dato l’allarme ai carabinieri. Il piccolo, deciso a proseguire la sua avventura, rispondeva con un secco no a chi gli chiedeva se avesse bisogno di aiuto continuando a camminare.

Solo l’allettante prospettiva di farsi un giro sull’auto degli carabinieri gli fa cambiare idea e, senza pensarci due volte, il bambino è salito nel sedile posteriore. Gli agenti l’hanno riaccompagnato a casa sano e salvo dopo che il piccolo ha percorso circa 3 chilometri a piedi facendo disperare i genitori. (a.mat.)

(ph: shutterstock)