Venezia, Liberazione fortunata: gioca 1 euro e ne vince 1 milione

Condividi

Linkedin email

Un 25 Aprile fortunatissimo per questo misterioso veneziano che ha vinto un milione di euro con un euro al MillionDAY, gioco numerico a quota fissa di Lottomatica. Forse avrà preso quel biglietto che valeva oro per caso. Forse sarà entrato nella Tabaccheria Mazza per prendersi il giornale o le sigarette, gli sarà avanzato un euro di resto e avrà deciso di spenderlo così per non avere altra moneta.

Qualunque sia stata la dinamica, non cambia il fatto che un veneziano si è improvvisamente ritrovato milionario per aver azzeccato la combinazione dei 5 numeri vincenti. E ci viene proprio da dire: beato lui! (a.mat.)

Fonte: Il Gazzettino

(ph: shutterstock)