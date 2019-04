L’oroscopo della settimana (29 apr – 5 mag): Toro, un nuovo inizio

Condividi

♈ – ARIETE

MERCURIO DOMINA

In questo momento Mercurio, all’interno del Segno, si rivela il vero direttore d’orchestra della situazione: ha rapporti con Marte, un sestile, con Saturno e con Plutone unito in quadratura, mentre con Giove è in un trigono che mette in positiva comunicazione le rispettive energie. È possibile che ci siano risvolti commerciali allo strapotere che ora Mercurio esercita, volgendo in bene ogni occasione adocchiata, grazie a Venere.

♉ – TORO

UN NUOVO INIZIO PRODUTTIVO

Stai per vivere settimane davvero intense, caro amico del Toro. I pianeti si affolleranno all’interno dei 30 Gradi che ti spettano: per esempio ora vi stanno transitando Urano e Sole. Ma sabato 4, a confermare la ricchezza di stimoli del momento, nel tuo bel Segno avverrà la fase di Luna Nuova, che già implica una fase di nuovo inizio, di rilancio delle energie taurine. La situazione celeste per te implica slanci tanto imprevisti quando produttivi.

♊ – GEMELLI

CHI AMI TI CONSOLA

Forse potresti indulgere in peccati d’orgoglio, ora che il volitivo Marte che attraversa il tuo segno è in urto con Giove in Sagittario. Magari con qualche ricaduta e qualche conseguenza nel settore economico-finanziario, che Giove così bene rappresenta. Le stelle ti avvertono che non devi drammatizzare, perché quella che sembra la madre di tutti gli uragani si rivelerà una tempesta in un bicchiere d’acqua… Chi ti ama ora ti consolerà.

♋ – CANCRO

SI AFFACCIA QUALCHE RIMPIANTO

La forza fisica attualmente potrebbe rivelarsi un tantino carente perché sia Mercurio e Venere in quadrato dall’Ariete e sia i contrapposti Saturno e Plutone assorbono parecchia della tua energia. Comunque in questa fase nella quale privilegerai il riposo e l’ozio, parecchi bei ricordi ti si affollano nella mente. Specialmente nel settore legato ai precedenti amori fatali, qualcuno dei quali è comunque fonte di rimpianti…

♌ – LEONE

INTENSA FELICITÀ

Sei veloce, intraprendente, pimpante e sempre in pista, ora che ad agevolarti ci sono due pianeti frizzanti come Mercurio e Venere, dall’Ariete, e a darti man forte si schiera addirittura Giove dal Sagittario. Ogni ciambella ti riesce con il buco? Il merito sta tutto nella tua esuberanza e nella chiarezza di obbiettivi che il periodo comporta. Pure le situazioni affettive attraversano una fase di completezza e di intensa felicità a due.

♍ – VERGINE

INTRAPRENDENZA FECONDA

Detto fatto: in questa settimana farai tutto ciò che serve con particolare piglio e assai alla svelta! Farai le cose a sprone battuto e le farai decisamente meglio che se stessi a cincischiare. Il fatto che Urano e Sole, vicinissimi fra loro nel Toro, comportino un rilancio della tua parte pratica mette gli amici celesti Saturno e Plutone in piena attività per arrivare alle mete che desideri di corsa. Il partner, dietro te, arranca…

♎ – BILANCIA

USA ARGUZIA E TENEREZZA

In amore la situazione dovrà essere virata verso condizioni a due leggere, leggiadre, discorsive, per metterti davvero in simbiosi con chi ami. Venere e Mercurio contrapposti ti esortano a dare alla persona cara il meglio della tua arguzia e della tua calorosa tenerezza, per colmare lacune precedenti ove ciò non era accaduto. Con i vitali e piccanti consigli di Marte è certo che saprai recuperare e mettere l’amore in una situazione privilegiata.

♏ – SCORPIONE

SPAZIO ALLE IDEE DEL PARTNER

Troppo numerosi i progetti che ti passano per la mente, mentre ora occorrerà fare scelte precise e attenersi a un programma ben chiaro e ben organizzato. Lo spazio per l’improvvisazione e per procedere casualmente, a tentoni, attualmente è assai scarso. Comunque sarebbe bene tu dessi spazio e considerazione anche alle idee e alle proposte della persona cara, che in certi ambiti ha più esperienza di quella che tu stressa puoi vantare.

♐ – SAGITTARIO

DEVI SOLO ASPETTARE

Il bel Giove che sta passeggiando nell’Ultima Decade del tuo Segno attualmente si muove in moto retrogrado e cioè, visto dalla Terra, sembra retrocedere. La sua potenza simbolica è quindi un tantino offuscata e i progetti ai quali stai attivamente lavorando potrebbero non darti subito i frutti finanziari che ti aspetti. Ma sulla bontà del tuo operato e sulla protezione di Giove non ci piove: si tratterà solo di aspettare…

♑ – CAPRICORNO

AGEVOLA I MENO ESPERTI

Con i giovani di casa e con i collaboratori con minore esperienza i rapporti sono assai “perfezionabili”… Mercurio e Venere al quadrato di Saturno e Plutone protagonisti celesti delle forze del tuo Segno, comportano qualche fase di scarsa scorrevolezza nelle relazioni con gli junior della tua vita. Ma appunto perché la tua esperienza è maggiore ed appunto perché hai il carisma dell’insegnante, evita sterili polemiche.

♒ – AQUARIO

INIZIATIVE MONDANE

Per aumentare la popolarità e la stima di cui già godi, Nettuno e la Luna in settimana ci si mettono d’impegno. Specie nei primi giorni. E Marte molto positivo dai Gemelli accende la miccia di una vivacità fisica e mentale che agevola il processo di ammirazione che avverti intorno a te sempre più consistente e soddisfacente. La socialità ora pare nettamente in rilancio e sarebbe bene prendere, in merito, qualche spigliata iniziativa.

♓ – PESCI

SIMBIOSI PERFETTA

La Luna, passando in fretta nel tuo Segno, suggerisce a Nettuno nuovi modi per attuare sul serio quei cambiamenti sostanziali che ti faranno evolvere e maturare nel lavoro, nella vita privata, nelle relazioni con gli altri, nei legami affettivi in genere. Con una migliore capacità di comprensione, la simbiosi emotiva che ti lega alle persone che ami e che stimi si dilaterà come un palloncino, gonfiato con il soffio del tuo desiderio di essere in sintonia!

A cura di Susy Grossi – consulente astrologico

(Ph. Shutterstock)