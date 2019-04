Maltempo, Coldiretti: «vigneti Prosecco duramente colpiti»

Condividi

La Coldiretti, dopo i violenti nubifragi e le grandinate dei giorni scorsi, sta monitorando la situazione registrando pesanti danni nelle campagne già provate da un lungo periodo di siccità. «Una tempesta di grandine è caduta sulla Pedemontana veneta e – sottolinea la Coldiretti – ha colpito in particolar modo l’area dei vigneti di Prosecco dei comuni collinari di Refrontolo, San Pietro di Feletto, Pieve di Soligo. I nostri tecnici sono al lavoro per una prima stima difficile da rilevare a causa delle zone segnate dal maltempo a macchia di leopardo».

«Nei comuni della Doc di Conegliano non si riscontrano ad esempio segnalazioni particolari. Le colline della Docg – continua l’associazione – sono state le più toccate dalla furia del maltempo che ha interessato le province di Treviso, Vicenza fino al confine veronese. Danneggiati anche vitigni autoctoni come la Bianchetta nell’asolano. Siamo di fronte alle evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici anche in Italia dove l’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi che compromettono le coltivazioni nei campi con costi per oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra perdite della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne». (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: shutterstock)