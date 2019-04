Matrimoni da incubo, sposa sparisce… in bagno l’amara scoperta

Condividi

Linkedin email

Durante la trasmissione radiofonica “I lunatici” su RaiRadio2 un fotografo di matrimoni ha raccontato una delle cose più strane che gli siano mai capitate nella sua esperienza. In Puglia durante il ricevimento voleva fare delle foto alla sposa con i parenti e amici, ma non la trovava. A un certo punto lui e alcuni camerieri del ristorante hanno iniziato a sentire strani rumori provenienti da un bagno di servizio usato dal personale.

Poi la donna è uscita dal bagno, seguita in breve tempo da un uomo che non era lo sposo, bensì uno degli invitati. Lo sposo non si è accorto di nulla e il fotografo e lo staff hanno taciuto il fatto. Ma, racconta lui, quando dopo 4 mesi ha inviato alla coppia il materiale completo delle loro nozze, ha scoperto che si erano già separati da due mesi. Qualche tempo fa la stessa trasmissione radiofonica raccontò la storia di un altro matrimonio da incubo. Quella volta fu lo sposo ad essere beccato in bagno in posizioni sconvenienti con uno degli invitati e fu anche scoperto. (t.d.b.)

(ph: Shutterstock – Global moments)