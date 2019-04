Primavera fredda, maltempo riporta la neve su montagne venete

Condividi

Che fretta c’era, maledetta primavera. Il maltempo delle ultime ore in Veneto ha riportato grandi quantità di neve sui rilievi montuosi, a più di un mese dalla fine dell’inverno. «Questo aprile si è caratterizzato come il mese con più eventi nevosi sul massiccio del Grappa – si legge sulla pagina Facebook “Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa“. E oggi 28 aprile possiamo finalmente dire che si sta verificando una, se non la più bella nevicata di tutta la stagione invernale 2018/2019 ! Qui siamo a Lepre a 1200mt slm sul Massiccio del Grappa (in provincia di Vicenza, n.d.r.) e sono già 10 i cm caduti in pochissimo tempo». Anche sulle Dolomiti, a Belluno, gli utenti social segnalano forti nevicate. (t.d.b.)

(ph: Riccardo Baldino/Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa)