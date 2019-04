Santorso (Vi), maltempo: crolla croce di 40 chili durante messa

Condividi

Linkedin email

Paura tra i fedeli di Santorso (Vicenza), nell’Alto Vicentino dove questa mattina è crollata un’enorme croce di 40 chili a causa del maltempo. Per fortuna i fedeli erano tutti dentro la chiesa per la messa e un battesimo. Si può parlare di tragedia sfiorata perché se la croce fosse caduta durante l’entrata o l’uscita dei fedeli da messa le conseguenze potevano essere gravi dato che si è abbattuta proprio sugli scalini dell’edificio sacro. I vigili del fuoco di Schio sono intervenuti per rimuovere l’artefatto e soprattutto mettere in sicurezza la zona con transenne, evitando il rischio che ulteriori crolli del campanile potessero nuocere agli astanti.

Diversi gli interventi dei vigili del fuoco nel Vicentino a causa del maltempo. A Mussolente, Mason e Creazzo sono intervenuti per dei prosciugamenti. A Lonigo sono stati tagliati alberi pericolanti e in via Porciglia a Vicenza sono intervenuti per il crollo parziale di una casa. (t.d.b.)

(ph: Jollyroger Wikipedia)