Spie social? CIA sbarca su Instagram con test per aspiranti agenti

Dopo Facebook e Twitter la Central Intelligence Agency degli Stati Uniti, meglio nota come CIA, ha aperto anche un profilo Instagram e con la prima foto postata ha fatto subito parlare di sé. L’immagine infatti sembra una sorta di test per gli aspiranti agenti. Gli oggetti ritratti infatti non sono altro che una serie di indizi e riferimenti alla storia dei servizi segreti americani. Il primo a commentare, l’utente Shanevini, è riuscito a scoprire gran parte degli indizi, dimostrandosi un’ottima potenziale recluta (a meno che dietro il suo profilo non si nasconda un vero agente): il badge, la borsa, l’orologio, le cifre, nulla è casuale. La CIA ha anche postato la foto di un disegno, che a quanto pare è opera degli stessi agenti. (t.d.b.)

Visualizza questo post su Instagram I spy with my little eye… Un post condiviso da Central Intelligence Agency (@cia) in data: Apr 25, 2019 at 7:34 PDT

(ph: Instagram – CIA)