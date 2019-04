Libia, Papa Francesco: «corridoi umanitari per migranti»

Condividi

L’angelus del papa di ieri da San Pietro è stato dedicato alla preoccupante situazione in Libia, dove imperversa una guerra civile tra l’esercito e il governo e dove moltissimi migranti sono presenti nei centri. «Vi invito ad unirvi alla

mia preghiera per i profughi che si trovano nei centri di detenzione in Libia – ha detto papa Francesco – la cui situazione, già molto grave, è resa ancora più pericolosa dal conflitto in corso».

«Faccio appello – ha aggiunto – perché specialmente le donne, i bambini e i malati possano essere al più presto evacuati attraverso corridoi umanitari». (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)

(ph: Shutterstock)