Londra, il parmigiano sul pesce diventa un caso social

Galeotto fu il formaggio sul piatto di pesce. Lo scontro social su Tripadvisor tra l’avventore di un ristorante italiano a Londra e il proprietario del locale sta facendo il giro del mondo. Tutto nasce dal rifiuto di un cameriere del “Maximo italian bistrot” di portare a un cliente del parmigiano grattugiato per insaporire i suoi ravioli di granchio con sugo al salmone. «Non si mette il parmigiano sul pesce, perché copre il sapore», la risposta sdegnata del cameriere. A nulla è valsa l’insistenza del cliente, che ha ben pensato di “vendicarsi” del trattamento con una recensione negativa sulla celebre piattaforma di recensioni gastronomiche.

Il proprietario del ristorante, Massimiliano Donati, in barba al detto “il cliente ha sempre ragione”, ha però deciso di rispondere per le rime allo sconsiderato avventore e lo ha fatto pubblicando un breve decalogo della cucina italiana. «Mai ordinare una pizza al’ananas, mai mettere la panna sulla carbonara, mai mettere il pollo sulla pasta all’arrabbiata e, “last but not least”, mai e poi mai chiedere il formaggio per un piatto di pesce. Semplici regole che sono l’ABC – conclude il ristoratore -. Per fortuna, non ho rovinato il suo piatto con il formaggio, dovrebbe ringraziarci per questo». (r.a.)

Fonte: Repubblica

(Ph. Shutterstock)