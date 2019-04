«Banche, azioni acquistate in more fallimento? Niente indennizzo»

Condividi

Linkedin email

I deputati veneti di Forza Italia, Renato Brunetta (in foto) e Pierantonio Zanettin, in una nota congiunta annunciano che presenteranno un emendamento per escludere dal fondo indennizzo risparmiatori coloro che hanno acquistato bond ed azioni nelle more del fallimento delle banche.

«Milena Gabanelli ha segnalato il rischio che anche degli speculatori usufruiscano del fondo». I due deputati si riferiscono a «coloro che hanno acquistato bond ed azioni quando la situazione di difficoltà degli istituti era ormai stata resa nota dai media, sperando di conseguire sostanziose plusvalenze». (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)