Caporalato e lavoro nero nel Vicentino, nei guai 2 aziende cinesi

Nell’ambito delle attività di polizia finalizzata al contrasto del lavoro nero e dello sfruttamento della manodopera, la guardia di Finanza di Vicenza ha scoperto due opifici manifatturieri gestiti da soggetti di nazionalità cinese operanti nel settore delle lavorazioni per conto terzi di capi di abbigliamento. I militari della Tenenza di Noventa Vicentina hanno appurato che le due aziende artigianali cinesi sarebbero di fatto contoterziste di ulteriori intermediari – committenti – che si interpongono tra le imprese e i reali committenti delle commesse; infatti, tra i committenti (industrie nazionali di alta moda) ed i contoterzisti non c’è, in genere un rapporto diretto. Gli stessi committenti si rivolgono a dei “grossisti” (di nazionalità italiana) che organizzano il lavoro e ne ripartiscono le fasi a vari laboratori artigianali.

L’attività in questione ha permesso di acclarare l’omesso versamento di ritenute d’acconto operate sui compensi elargiti ai lavoratori dipendenti nonché l’omessa effettuazione dei versamenti trimestrali dell’I.V.A. Inoltre, sono stati accertati ricavi non contabilizzati per un totale di € 92.447,00. L’attività di polizia economico finanziaria ha permesso di riscontrare anche la presenza di 8 lavoratori in nero di nazionalità cinese per i quali non erano state eseguite le prescritte comunicazioni obbligatorie agli previdenziali ed assistenziali.

Al termine dell’ispezione, l’attività è stata sospesa e sono state elevate delle maxi sanzioni: 12 mila euro per l’impiego di lavoratori in nero, 4 mila e 500 euro per l’omessa consegna ai lavoratori delle lettere di assunzione, 1000 euro per la mancata istituzione del libro unico del lavoro e 10 mila euro perchè è stato accertato che gli emolumenti venivano corrisposti ai dipendenti in modalità non tracciata. Infine due soggetti di nazionalità cinese sono accusati di caporalato soprattutto per le condizioni indigenti in cui venivano tenuti gli operai e per la mancata retribuzione dei dipendenti. (a.mat.)