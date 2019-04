Verona, cadono pezzi da Gran Guardia. Sboarina: «nessun pericolo»

Condividi

Nei giorni scorsi dei frammenti di pietra si sono staccati dal basamento della balaustra della Gran Guardia di Verona creando preoccupazione. Fortunatamente l’episodio non ha provocato danni a cose o persone e secondo i tecnici, che hanno subito fatto un sopralluogo, la caduta sarebbe stata dovuta alle condizioni meteorologiche che hanno portato nella città scaligera abbondanti piogge e forte vento.

Al termine dell’ispezione il sindaco Federico Sboarina e l’assessore ai Lavori pubblici Luca Zanotto hanno confermato che non ci sono pericoli di cedimento nè questioni statiche. «Non c’è nessun allarme per la Gran Guardia – sottolinea Sboarina -. Il palazzo è in buone condizioni, non ha bisogno di un restauro generale straordinario. L’attenzione verso i nostri monumenti è massima tanto più verso quelli più frequentanti dai cittadini e turisti». (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: Didier Descouens/Wikipedia)