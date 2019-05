1 Maggio, l’Europa ha fatto la festa al lavoro. E i sindacati applaudono

Condividi

Linkedin email

Cgil Cisl e Uil si schierano a difesa dell’Unione Europea in nome degli «investimenti pubblici e privati». Così in un documento presentato poche settimane fa al Parlamento di Strasburgo con cui la Triplice confederale é entrata in campagna elettorale in vista del voto continentale del 26 maggio, con tanto di bandiere d’Europa esposte in tutti i suoi uffici. Vi si auspica, ad esempio, la concentrazione delle imprese europee per permetter loro di «raggiungere dimensioni comparabili a quelle americane»: sembra scritto da Confindustria, vero? Invece sono i sindacati dei lavoratori, a lanciare un appello in nome dei «valori» europei. Valori assoluti, a quanto pare.

Quali sono, questi valori? Secondo i sindacalisti, si trovano nell’articolo 2 del Trattato di Lisbona del 2007. Leggiamo il comma 3: «L’Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico. L’Unione combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali (…)». Ci sono alcune parole-spia che rendono il senso da estrarre fra le righe: «economia sociale di mercato», secondo l’economista di sinistra Sergio Cesaratto, nelle sue “Sei lezioni di economia”, la «versione per gli allocchi di sinistra dell’ordoliberalismo» (ovvero la scuola liberale secondo cui lo Stato deve far la guardia al mercato, deve essere in sostanza suo garante e strumento); «competitiva», ovvero volta alla concorrenza come modalità dominante e preferibile di espressione economica; «piena occupazione», «progresso sociale», no all’«esclusione sociale», sì a «giustizia e protezione sociali»: tutto molto bello, peccato che finora nulla di concreto é stato realizzato, e quel che è stato fatto ha tutta l’aria di voler gettare soltanto fumo negli occhi dei popoli europei.

Basta passare in rassegna le tappe principali della costruzione europea, per rendersi conto di quanto poco, molto poco, di fatto niente la questione sociale vi abbia influito. Trattato di Roma, 1957: si sogna sia «un alto livello di occupazione», sia «la stabilità del livello dei prezzi». Passerà poco più di un decennio ed ecco che il “serpente monetario”, un sistema di limiti alla fluttuazione delle monete nazionali, farà pendere politicamente la bilancia verso il secondo obiettivo, tipicamente di destra per usare la vecchia terminologia. Sul finire degli anni ’70 lo Sme (Sistema Monetario Europeo) con l’introduzione dell’Ecu, una moneta-paniere, àncora la circolazione finanziaria alla Germania: si preferiva agire sull’offerta, cioè su sull’abbattimento della pressione fiscale e sulla moderazione salariale, anziché sulla domanda, cioé sulla spesa pubblica come si era fatto fino ad allora, negli anni del boom. Il fine ultimo é integrare i mercati dei capitali: é esattamente quanto prescrive il Libro Bianco del socialista (?) Jacques Delors, che fungerà da base programmatica per l’Atto Unico Europeo del 1986. Tre anni dopo, nel 1989, viene varata una Carta comunitaria dei diritti sociali dei lavoratori: nessuno se la ricorda più, perché risultò essere solo un vessillo per la Commissione Delors, e niente di più.

Trattato di Maastricht, 1992: parla «economia di mercato aperta e in libera concorrenza» coi seguenti «principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane» (art. 119 Trattato du funzionamento) e «mantenimento della stabilità dei prezzi» (art. 105), da cui il rapporto al 3% fra deficit e Pil e al 60% fra deficit e debito pubblico. Guido Carli, ministro del Tesoro fra il 1989 e il 1992, scrisse che in pratica si stava allargando «all’Europa la Costituzione monetaria della Repubblica federale di Germania», il che implicava «la concezione dello Stato minimo» e dunque un «mutamento di carattere costituzionale».

Trattato di Amsterdam, 1997: finalmente fa capolino fra le direttrici di marcia un «elevato livello di occupazione», ma attraverso una «moneta unica» (art. B). Patto di Stabilità, 1997: il rapporto deficit/Pil non dev’essere al 3%, ma deve andare in pari o in surplus (obiettivo richiamato poi nel Fiscal Compact del 2012). 2002: è l’anno dell’euro come moneta contante. Il costo della vita, nei fatti e lasciando stare in questa sede il problema della responsabilità operativa, raddoppia. Negli anni seguenti si prova a dare all’Unione una vera Costituzione, ma il trattato che la istituisce non passa per le bocciature referendarie in Francia e Olanda (2005). Nel 2007 il già citato Trattato di Lisbona ne recupera in parte la missione: in Italia votano tutti a favore, Lega compresa. A governare i pensieri degli euro-costruttori é la finanza, non il lavoro. Basti pensare al fatto che la Bce e le banche centrali nazionali non solo possono, ma soprattutto devono non tener conto della sovranità popolare: non sono autorizzate a «sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione, dai governi degli Stati membri, né da qualsiasi altro organismo» (art. 130 Trattato di funzionamento). E infatti non possono acquistare debito pubblico, così gli Stati devono procurarsi i soldi sui mercati come operatori qualsiasi. E’ la privatizzazione dei debiti dei cittadini.

Nel 2007 viene riadattata la prima versione del 2001 dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, nota come Carta di Nizza. Vi si trova, nella più pura tradizione individualista dei diritti liberali, il riferimento alla parità dei cittadini di fronte alla legge. Dopo la crisi del 2008 vengono istituiti il Mesf e il Fesf, rispettivamente un meccanismo e un fondo per preservare la stabilità finanziaria, che portano nel 2011 al Mes, il cosiddetto Fondo salva-Stati, che é un trattato intergovernativo, ossia fuori dalla Ue, che coinvolge il Fmi. Il Mes è diretto dal consiglio dei governatori delle banche centrali, che eroga fondi a precise condizioni, sempre le stesse (tagli spesa pubblica per contenere il debito). Nel Mes si decide secondo quote, e quindi vincono Germania e Francia che detengono quasi la maggioranza, rispettivamente con il 27 e il 20 per cento.

Bisogna aspettare il 2017 per avere in mano un pezzo di carta che affronti di petto i temi sociali: è il cosiddetto “Pilastro europeo dei diritti sociali”. Uno pensa: é la volta buona. Ma quando mai. L’articolo 5 precisa che il l’europeismo ufficiale mira ad una «occupazione flessibile e sicura». Tradotto: si garantisce «ai datori di lavoro la necessaria flessibilità per adattarsi rapidamente ai cambiamenti di contesto economico», in quanto sono da promuovere «forme innovative di lavoro» e incoraggiare l’imprenditorialità e il lavoro autonomo. In pratica: caro lavoratore, rassegnati a un futuro di instabilità, il tuo destino é diventare imprenditore di te stesso. E giusto per evitare anche mezzo equivoco, il Pilastro «non comporta un ampliamento delle competenze dell’Unione», ovvero: gli Stati possono continuare a decidere ognuno per i fatti propri, con l’Ue che al massimo coordina (articoli 2 e seguenti del Trattato di funzionamento). D’altronde, secondo una risoluzione europea del 19 gennaio 2017, il documento che si avviava all’approvazione rappresenta nulla più che una «dichiarazione di principi e buone intenzioni». Naturalmente, il presidente della Commissione, il sempre sobrio Jean-Claude Juncker, ha indorato la pillola prefigurando addirittura una dotazione di 100 miliardi di euro dal 2021 al 2027, per «investire sulle persone». Ma sì, abbondiamo, avrebbe detto Totò.

Il sindacalista dal cuore che batte per l’ideale europeo obietterà: ma noi vogliamo cambiare, migliorare, rovesciare tutto questo. La risposta, ancora una volta, la rintracciamo studiando il passato, e ce la fornisce su queste colonne online Marco Fascina ricordando l’antico e mitico predecessore di Landini alla segreteria della Cgil, Giuseppe Di Vittorio, che settant’anni fa aveva già capito tutto: «Unità europea e pace sarebbero due nobilissimi ideali; ma, allo stato attuale, si tratta di due menzogne convenzionali addotte a giustificazione di un piano che, invece, persegue fini diametralmente opposti. Qui non si tratta di una lega di nazioni che assuma la tutela o la difesa di interessi pubblici di carattere collettivo di queste nazioni. No: l’assurdo è l’immoralità di questo trattato sta nel fatto che si realizza una coalizione di Stati, di Governi, per garantire, per cristallizzare, per proteggere interessi privati». Parlava della Ceca, la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio, primo vagito di quella Unione di oggi che con il primato del Lavoro, idolo festeggiato in gran pompa il 1° Maggio, o meglio col lavoro sudato e senza maiuscole, non ha proprio niente a che spartire.

(ph: Imagoeconomica)