Europee, Calò (Pd) avvia campagna di crowdfunding

Antonio Calò, candidato alle europee con il Pd nell’Italia Nord Orientale, ha avviato una raccolta fondi a sostegno del proprio progetto avvalendosi di ProgressiveActs.eu. La piattaforma online specializzata nel crowdfunding politico consente le micro-donazioni e la ricerca di volontari promuovendo un rapporto diretto e trasparente tra il candidato e la base elettorale. «Una campagna come la nostra, centrata sulle persone e promossa dal basso, lascia indifferenti i grandi interessi economici – afferma Calò in una nota – ma è estremamente attrattiva per quella maggioranza silenziosa di italiani esausti dal clima di rabbia e paura alimentato dalla destra. Progressive Acts ci permette di connetterci con tutte le persone normali, che non hanno grandi disponibilità economiche, ma sono pronte a sostenere con qualche euro l’idea che un futuro di speranza, giustizia, serenità e lavoro per tutti sia un orizzonte da perseguire con tenacia».