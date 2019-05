Autonomia, Lezzi: «le Lega ha paura»

Condividi

Barbara Lezzi, ministro per il Sud, durante un’intervista a Radio1 ha parlato di autonomia. «Io credo che la Lega sia in difficoltà a stilare questo accordo, questa intesa. Ravviso nei colleghi della Lega delle paure, dei timori. Ritengo che una riforma di questa portata dovrebbe essere portata in Parlamento. A mio avviso, se è vero quello che dicono i governatori e quello che dicono Salvini e il ministro Stefani e cioè che porterà dei vantaggi per tutti – anche se a me sembra curioso che possa portare vantaggi a tutti senza costare niente a nessuno – ma, se sono riusciti a stilare una bozza di questo genere, allora che problema c’è ad arrivare in Parlamento e farlo anche emendare a tutti i gruppi politici che rappresentano l’intero territorio?».

Durante l’intervista Lezzi ha parlato anche del tema delle province: «richiedono 2.500 poltrone di politici. Non significa dare maggiori servizi ma avere maggiori spese. Noi siamo per l’abolizione delle province e per attribuire competenze a regioni e comuni». (a.mat.)

