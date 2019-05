Lonigo (Vi), baby gang pesta e rapina un marocchino

Condividi

Linkedin email

Episodio di violenza ieri sera a Lonigo, in provincia di Vicenza. In via Macello nei pressi di un supermercato Lidl, una pattuglia è intervenuta per soccorrere un 37enne di origine marocchina visibilmente dolorante. L’uomo ha riferito di essere stato accerchiato da una decina di giovani, presumibilmente di nazionalità italiana, mentre si trovava sul suo ciclomotore.

La baby gang lo avrebbe ripetutamente strattonato e minacciato intimandogli di consegnare loro il cellulare. Al suo rifiuto, i ragazzi l’avrebbero aggredito colpendolo con pugni e calci, prendendo il ciclomotore per poi dileguarsi. La vittima è stata accompagnata al pronto soccorso dove gli è stato diagnosticato un trauma cranico e uno alla regione cervicale. I militari stanno indagando. (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: shutterstock)