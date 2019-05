Migranti, Papa: «non sono minaccia, Stati devono proteggerli»

Condividi

Papa Francesco, in occasione dell’udienza ai partecipanti all’Assemblea Plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, ha lanciato un nuovo monito sull’accoglienza dei migranti. «Non sono una minaccia alla cultura ai costumi e ai valori della nazione che accoglie. Anche loro hanno un dovere, quello di integrarsi nella nazione che lo riceve. Integrare non vuol dire assimilare, ma condividere il genere di vita della sua nuova patria, pur rimanendo sé stesso come persona, portatore di una propria vicenda biografica. In questo modo, il migrante potrà presentarsi ed essere riconosciuto come un’opportunità per arricchire il popolo che lo integra».

«È compito dell’autorità pubblica proteggere i migranti e regolare con la virtù della prudenza i flussi migratori – ha concluso il Papa – come pure promuovere l’accoglienza in modo che le popolazioni locali siano formate e incoraggiate a partecipare consapevolmente al processo integrativo dei migranti che vengono accolti». (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)