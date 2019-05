Moretti (Pd) contro gli hater: «a Bruxelles farò legge anti odio in rete»

Condividi

«Basta odio in rete e basta minacce di stampo fascista. Basta subire il fango delle bugie, veicolato da un esercito di troll che tentano di respingere indietro i rivali che temono di più». Lo afferma in una nota Alessandra Moretti (in foto), consigliera regionale e candidata per il Partito Democratico alle elezioni europee nella circoscrizione Nordest, che annuncia: «una delle prime cose che farò quando sarò in Europa è una legge sull’hate speech in rete». Moretti pensa in particolare «alla tutela delle donne, nella vita di ogni giorno. Non possiamo subire minacce e insulti: a me è successo anche in questa campagna elettorale molto bella e piena di sostegno».

«Non esiste ancora una legge – ricorda la consigliera – e dunque le donne hanno un solo mezzo per agire e difendersi: denunciare. Anche io ho deciso di farlo, e dico a tutte le donne aggredite di fare altrettanto e di non subire mai: Salvini, Meloni e tanti altri saranno raggiunti da una denuncia querela per diffamazione, per tutte le bugie che stanno mettendo in giro sul mio conto. Non accetto che vengano utilizzati metodi squadristi, spesso rivolti alle donne; non devono essere ammessi. Il ricavato di queste querele per diffamazione – conclude Moretti – andrà ai centri anti-violenza a cui questo governo ha tagliato i fondi». (r.a.)

(Ph. Consiglio Regione Veneto)