Processo BpVi, chiesta archiviazione per 21 indagati

Condividi

Linkedin email

I sostituti procuratori del tribunale di Vicenza Luigi Salvadori e Gianni Pipeschi hanno chiesto l’archiviazione per 21 indagati nel processo in merito al crac dell’ex Popolare di Vicenza. Come riporta Benedetta Centin sul Corriere del Veneto tra di loro spiccano i nomi degli ex membri del cda Roberto Zuccato, ex presidente Confindustria Vicenza e Veneto, Franco Miranda, ex presidente Confartigianato Veneto, Andrea Monorchio, ex ragioniere generale dello Stato e Giovanna Dossena, ex consigliera.

Il processo prosegue invece nei confronti del’ex direttore generale di BpVi Samuele Sorato, dell’ex presidente Gianni Zonin e l’ex consigliere Giuseppe Zigliotto. Anche loro erano nella lista delle richieste di archiviazione: Zonin e Zigliotto sono già a processo a Mestre con accuse simili e non possono essere giudicati due volte per lo stesso reato. Sorato, invece, la cui posizione era stata stralciata per motivi di salute, è stato poi dichiarato idoneo al processo e verrà sentito in udienza preliminare il 16 giugno e lì verrà chiarita la sua posizione. (t.d.b.)

(ph: Shutterstock)