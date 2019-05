Stupro Viterbo, video e foto su WhatsApp: «come un trofeo»

Condividi

Nuovi inquietanti particolari emergono sul caso dello stupro di Viterbo da parte di due militanti di CasaPound, poi espulsi, uno di loro anche consigliere comunale, nei confronti di una 36enne anche lei militante del movimento di estrema destra. Francesco Chiricozzi e Riccardo Licci hanno portato la donna in un circolo di CasaPound di cui avevano le chiavi e lì hanno consumato la violenza sessuale. Nell’interrogatorio i loro avvocati hanno detto che il rapporto era consensuale, ma la ricostruzione dei magistrati è agghiacciante.

Chiricozzi e Licci infatti avrebbero forse drogato e poi sicuramente picchiato la donna abusando di lei mentre era incosciente e soprattutto filmando tutto. Hanno anche condiviso via WhatsApp 4 foto e un video dello stupro, esibendoli secondo i giudici «come un trofeo» in una chat di persone simpatizzanti con le loro idee politiche. In chat presente anche il padre di Licci che gli avrebbe detto «butta il telefono». (t.d.b.)

