Thailandia, annuncio choc del re: «sposo la mia guardia del corpo»

Potrebbe essere la trama di una delle più classiche favole per bambini, eppure è la realtà. In Thailandia in re ha deciso di sposare la viceresponsabile della sua sicurezza conferendole così il titolo di regina. A renderlo noto, tra lo stupore generale, una nota reale che anticipa che la cerimonia di incoronazione ufficiale si svolgerà sabato. Nel comunicato si legge che re Vajiralongkorn «ha deciso di promuovere il generale Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya al rango di sua consorte reale, che da ora sarà conosciuta come regina Suthida e deterrà il titolo reale e lo status di membro della famiglia reale».

Il monarca ha 66 anni ed è al trono dal 2016 dopo la morte del padre. Si è sposato e ha divorziato tre volte ed ha avuto 7 figli. Suthida, una ex assistente di volo che Vajiralongkorn aveva nominato generale e vicecapo della sua sicurezza personale, per molti anni è stata vista insieme al re e considerata la sua compagna, ma la loro relazione non era mai stata ufficializzata. (a.mat.)

