Vi ricordate Giochi senza Frontiere? Potrebbero tornare presto

Alzi la mano chi ha nostalgia di Giochi senza Frontiere! Negli anni ’90 non era estate se in tv non iniziava questo game show che teneva incollati agli schermi milioni di telespettatori. E non è raro che sui social spuntino meme e video di nostalgici che chiedono il suo ritorno.

Ebbene, Mediaset potrebbe accontentarci. Secondo una soffiata di Dagospia, dopo 20 anni dall’ultima messa in onda, il Biscione starebbe seriamente pensando di riportarlo in vita con al timone Ilary Blasi. Già nel 2017 si vociferava di un ritorno sugli schermi ma la possibilità era sfumata a causa di mancanza di garanzie. (a.mat.)

(ph: radio antena)