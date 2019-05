Zampa del cane in bocca, Pellegrini massacrata sui social

Condividi

Federica Pellegrini torna a far discutere i social. A riaccendere le polemiche una foto pubblicata dalla campionessa di nuoto su Instagram dove si vede lei sdraiata su un lato con in bocca la zampa del suo cane. I follower si sono indignati non apprezzando questo momento d’intimità giudicandolo poco opportuno e igienico (anche se lei ha specificato che la foto era stata scattata subito dopo il bagnetto).

Diversi i commenti impietosi. «Che schifo», scrive qualcuno. «Ha bisogno di un fidanzato urgentemente, sta andando fuori di testa», commenta qualcun altro. «Fare un figlio….o adottarne uno no? Che i cani tornassero a fare i cani», conclude un altro utente. Ma c’è anche chi la difende: «chi non ha un peloso, non può capire». (a.mat.)