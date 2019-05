Bandiera Blu 2019, le spiagge venete premiate

Condividi

Resi noti i risultati della 33esima edizione di Bandiera Blu, i riconoscimenti assegnati alle località che si contraddistinguono per le acque più belle e pulite e un sistema di servizi a 360 gradi. Come riporta Repubblica, in totale in Italia a ricevere il riconoscimento sono state 385 spiagge, circa al 10% delle spiagge premiate a livello mondiale. Sono 183 i Comuni premiati: a vincere la Liguria con 30 località. Segue la Toscana con 19 e la Campania con 18.

Per quanto riguarda il Veneto, le località premiate sono 8: San Michele al Tagliamento (Bibione), Caorle (Brussa, Levante, Porto Santa Margherita e Duna Verde), Eraclea (Eraclea Mare), Jesolo (Lido di Jesolo), Cavallino Treporti (Lido di Cavallino Treporti), Venezia (Lido di Venezia), Chioggia (Sottomarina) e Rosolina (Rosolina Mare, Albarella Capo Nord e Albarella Centro Sportivo). (a.mat.)

(ph: Facebook Bandiera Blu)