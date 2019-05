Cinema, morto attore Mayehw: fu Chewbacca in Star Wars

È morto a 74 anni Peter Mayehw, attore inglese famoso soprattutto per aver interpretato il personaggio di Chewbacca nella saga cinematografica di Star Wars che ha appassionato diverse generazioni in tutto il mondo. «E’ con profondo amore e tristezza che la famiglia di Peter Mayhem – si legge in un post pubblicato su Twitter – si

rammarica di condividere la notizia che Peter è scomparso. Ci ha lasciati la sera del 30 aprile 2019 con la famiglia al suo fianco nella sua casa nel nord del Texas». (t.d.b.)

The family of Peter Mayhew, with deep love and sadness, regrets to share the news that Peter has passed away. He left us the evening of April 30, 2019 with his family by his side in his North Texas home. pic.twitter.com/YZ5VLyuK0u

— Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) 2 maggio 2019