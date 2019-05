Comune ordina autopsia su anatre. Poi informa: «è stata una faina»

Condividi

Il Comune di Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, potrebbe essere premiato per la precisione e la trasparenza. Un post scritto su Facebook, in particolare, sta facendo impazzire il web. «Il Comune fa sapere ai cittadini che dall’autopsia fatta effettuare dall’assessore Mariagrazia Tartari sull’anatra uccisa nel Parco Giovanni Paolo II ieri mattina, si riporta che l’animale ed i suoi piccoli sono stati vittime di una faina».

Ecco alcune dei commenti più divertenti: «io sono garantista. La faina è innocente fino alla Cassazione. E poi non è che l’anatra ha provocato l’onesta faina? Sicuramente se l’è cercata A meno che la faina non sia extracomunitaria. Allora #boschichiusi». «CSI POMIGLIANO D’ARCO». «Colpa delle faine precedenti!». «E ALLORA LE DONNOLE?1!1». «Dimissioni della faina SUBITO!». E non poteva mancare il più classico: «aiutiamo le faine a casa loro!». (a.mat.)

