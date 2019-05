Governo, Di Battista: «se cade dopo Europee mi ricandido»

Condividi

«Se dopo le elezioni europee il governo dovesse cadere, mi ricandiderei». Sono queste le parole di Alessandro Di Battista durante la trasmissione Accordi e Disaccordi in onda stasera sul Nove. «Io non me lo auguro e non credo che avverrà anche perché questo governo, per merito dei 5 stelle, sta portando avanti cose interessanti, ma a settembre-ottobre mi ricandiderei».

Ma Di Battista sottolinea: «non come capo politico del Movimento 5 Stelle, quello è Luigi Di Maio». E come candidato sindaco di Roma? «No, non è plausibile – conclude -. Non sono all’altezza, Virgina Raggi è meglio». (a.mat.)

