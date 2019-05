Hai 18 anni e voglia di scoprire l’Europa? Il biglietto te lo regala l’Ue

Condividi

Linkedin email

Se hai 18 anni e voglia di scoprire per l’Europa da oggi fino al 16 maggio hai la possibilità di provare a vincere un biglietto per DiscoverEU, l’iniziativa che offre un pass gratuito per viaggiare da 1 a 30 giorni in Europa dal primo agosto 2019 al 31 gennaio 2020.

I biglietti a disposizione sono in totale 20 mila mentre sono 2361 i pass disponibili per i 18enni italiani. Si potrà viaggiare da soli o in gruppi composti al massimo da 5 persone. Come fare a candidarsi? Basta registrarsi al sito europa.eu/youth/discovereu e condividere i propri programmi di viaggio sul portale. (a.mat.)

(ph: Facebook European Youth)