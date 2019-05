Maltempo, in Veneto stato di attenzione nel weekend

Condividi

A seguito delle previsioni meteorologiche che annunciano una fase di maltempo nel weekend, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha diramato lo stato di attenzione per vento, pioggia e neve. Nello specifico, spiega una nota della Regione, «la fase operativa di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme/allarme, a seconda dell’intensità dei fenomeni) sulle zone montane e pedemontane, dalle ore 18:00 di domani sabato 4 maggio, alle ore 00:00 di lunedì 6 maggio».

«Per criticità idrogeologica lo stato di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme/allarme, a seconda dell’intensità dei fenomeni) nei seguenti bacini idrografici:Vene-A, (Alto Piave, provincia di Belluno); Vene-H, (Piave Pedemontano, province di Belluno e Treviso); Vene-B, (Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, province di Vcenza, Belluno, Treviso, Verona); Vene-E, (Basso Brenta-Bacchiglione, province di Padova, Vicenza, Verona, Venezia, Treviso);Vene-F, (Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, provin. Venezia, Padova, Treviso); dalle ore 14:00 di domani, sabato 4 maggio, alle ore 08:00 di lunedì 6 maggio. Per forte vento lo stato di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme/allarme, a seconda dell’intensità dei fenomeni) su tutto il Veneto, – conclude la nota – dalle ore 00:00 di domenica 5 maggio alle ore 08:00 di lunedì 6 maggio». (t.d.b.)

