Messi può votare in Italia: Comune Recanati gli invia scheda elettorale

Il campione argentino Lionel Messi, 5 palloni d’oro, ha la doppia cittadinanza italiana e argentina. I suoi fan questo lo sapevano già, ma la curiosità di queste ore è che il Comune di Recanati, cittadina marchigiana famosa per aver dato i natali al poeta Giacomo Leopardi, gli ha inviato la scheda elettorale. Messi infatti, classe 1987, è stato iscritto all’anagrafe di Recanati nel 2010 da suo padre per permettere al Barcellona di tesserarlo come comunitario. Ciò in virtù del suo trisavolo Angelo Messi che da Recanati partì per l’Argentina alla fine dell’Ottocento.

In vista delle elezioni europee e comunali del prossimo 26 maggio gli impiegati comunali hanno inviato le schede ai recanatesi residenti all’estero, tra cui appunto la stella argentina. Chissà se lo vedremo veramente alle urne nel «borgo natìo» di Leopardi. (t.d.b.)

