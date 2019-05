«Padova, schede sanitarie: Zaia taglia 400 posti letto»

Condividi

Polemiche a Padova per la questione schede sanitarie. I consiglieri regionali Piero Ruzzante (Liberi e Uguali) e Patrizia Bartelle (Italia in Comune) accusano la Regione di aver tagliato 400 posti letto. Nei giorni scorsi il sindaco e vicesindaco di Padova Sergio Giordani e Arturo Lorenzoni avevano scritto una lettera al presidente della Regione Veneto Luca Zaia per chiedergli il rinvio dell’approvazione delle schede. Ma il 30 aprile la Regione ha invece comunicato proprio la loro approvazione con le seguenti novità: «la classificazione come “Spoke” degli ospedali di Venezia, Chioggia (Ve) e Villafranca (Vr) e il ripristino come ospedale “Spoke a due gambe” dei nosocomi di Montebelluna e Castelfranco (Tv). Iil ritorno a Unità Operativa Complessa della Patologia Cardiovascolare dell’Azienda Ospedaliera di Padova e la scheda”‘transitoria” che, sempre a Padova, fissa servizi, reparti e letti dell’ospedale Sant’Antonio nelle more della realizzazione della nuova infrastrutturazione sanitaria patavina, con la costruzione del nuovo Policlinico Universitario e la destinazione del Giustinianeo a Ospedale al servizio della città».

«Non è stato reintrodotto il Presidio ospedaliero unico di rete su 2 sedi, Sant’Antonio e Piove di Sacco, come avevamo chiesto in Commissione Sanità – lamentano Ruzzante e Bartelle in una nota – : l’ospedale dei padovani passa all’Azienda ospedaliera universitaria, “sfuggendo” al controllo della conferenza dei sindaci. Inventandosi la foglia di fico della “scheda intermedia“, la giunta Zaia dà un colpo al cerchio e uno alla botte ma soprattutto una bella mazzata alla salute dei padovani. Al di là dei sofismi il dato sostanziale è quello degli oltre 400 posti letto in meno all’Ulss 6 Euganea, con il trasferimento del Sant’Antonio all’Azienda ospedaliera universitaria entro i prossimi 5 anni. Il nuovo polo di Padova Est, però, non sarà pronto prima dei prossimi 10: perché questa sfasatura? A farne le spese saremo noi padovani e spiace che il presidente della commissione sanità Boron stavolta abbia messo gli interessi di partito prima dell’interesse generale dei cittadini di Padova e della loro salute. Uniche note positive – conclude la nota – in un contesto punitivo nei confronti del territorio padovano, sono l’inserimento del servizio di emodinamica nella Cardiologia di Piove di Sacco, previsto da un nostro emendamento, e di 13 posti letto di Unità riabilitativa territoriale a Montagnana». (t.d.b.)

