Il sindaco di Vicenza Francesco Rucco si dice pronto a mettere mano alla questione del centro islamico in via dei Mille. Come riporta Alessia Zorzan sul Giornale di Vicenza di oggi secondo Rucco «lo spazio è inadeguato e va trovata un’alternativa». L’ipotesi quindi è di spostare la moschea in un’altra sede. Per il sindaco di centrodestra la questione non è religiosa, ma di mera sicurezza e idoneità delle strutture. (t.d.b.)

(ph: Facebook – Centro islamico Ettawba Vicenza)